VIDÉO | Quand Thiam, Zagré et les Belgian Cheetahs font le show en stage en Afrique du Sud

Anne Zagré, Nafissatou Thiam, Cynthia Bolingo, Hanne Claes et Camille Laus assurent sur la piste de danse. Instagram Cynthia Bolingo

Actuellement en stage à Stellenbosch, les athlètes belges n’oublient pas de prendre du bon temps. À l’image des Belgian Cheetahs et de la Cacao Team.

Période hivernale oblige, plusieurs athlètes belges sont partis en stage, du côté de l’Afrique du Sud.

À Stellenbosch, aux côtés des frères Borlée, cinq athlètes fans d’Instagram se démarquent. Il s’agit des membres de la Cacao Team (Nafissatou Thiam, Anne Zagré et Cynthia Bolingo) et des membres des Belgian Cheetahs (Camille Laus, Hanne Claes et toujours Cynthia Bolingo).

Entre les entraînements, les 5 Belges ont pris le temps de se détendre en dansant sur une chorégraphie de Cynthia Bolingo.

L’ambiance semble plus que jamais au beau fixe en Afrique du Sud. Preuve en images.

Durant ce stage, les membres de la Cacao Team, adeptes du réseau social Instagram, se sont également lancé un challenge. «C’est le corde a sauteyyy challenge», s’exclame Nafi Thiam.

Une bonne humeur communicative.