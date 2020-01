Wall Street termine en ordre dispersé face à des résultats contrastés

(Belga) La Bourse de New York a terminé sans direction franche mercredi, tiraillée entre les résultats trimestriels contrastés de grandes entreprises comme IBM ou Netflix alors que les investisseurs semblaient moins s'inquiéter de la propagation d'un virus mortel.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a reculé de 0,03% pour clôturer à 29.186,27 points tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, a grappillé 0,14% pour finir à 9.383,77 points. Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, a gagné 0,03% à 3.321,75 points. "Les marchés avaient été cueillis à froid (mardi) par les nouvelles informations autour de la propagation du coronavirus en Asie", rappelle Art Hogan de National Holdings. "Mais (mercredi) on a eu plus d'informations de la part des autorités chinoises sur la façon dont le virus pouvait être contenu, ce qui a semble-t-il rassuré les acteurs du marché, moins nerveux face à cette histoire", estime-t-il. Dans ce contexte, "ils se sont concentrés plus directement sur l'actualité des entreprises", ajoute-t-il. "Même si les indices terminent près de l'équilibre, il y a eu pas mal d'action sur le marché." Le groupe informatique IBM par exemple a grimpé de 3,39% après avoir fait part d'une augmentation de son chiffre d'affaires au dernier trimestre 2019, après cinq trimestres consécutifs de baisse. Le groupe pharmaceutique et de produits d'hygiène Johnson and Johnson (JNJ) a en revanche reculé de 0,68% après avoir annoncé des résultats annuels contrastés, en raison de la concurrence des génériques qui ont rogné les ventes de ses médicaments phares. Le géant du streaming Netflix, confronté à une foule de nouveaux concurrents de l'envergure d'Apple et de Disney sur son principal marché, a lui baissé de 3,58% après s'être montré prudent pour 2020. La séance a par ailleurs été marquée par Tesla (+4,09%), qui a pour la première fois mercredi dépassé le seuil symbolique de 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine a légèrement reculé, évoluant vers 21H30 GMT à 1,766% contre 1,774% mardi à la clôture. (Belga)