La Région wallonne refuse le permis d’une antenne 4G

La Région wallonne a refusé le permis d’installation d’une antenne 4G à Chôde, dans la commune de Malmedy, et ce afin de préserver l’aspect touristique et la qualité de l’environnement des lieux

L’information a été donnée mercredi sur le site de RTL Info. Les riverains se mobilisaient depuis des mois contre ce projet.

Près de 250 réclamations avaient été introduites. Or, les détracteurs avaient bien conscience que le projet de Télénet respectait la bonne distance des maisons et la bonne puissance, souligne la chaîne privée. Les riverains ont dès lors dû appuyer leur requête sur des arguments d’esthétique, et la Région les a suivis.