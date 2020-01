La Ville de Mons a son nouveau site internet et un agenda presque complet

Plus clair et épuré, le site de la ville de Mons se veut dans l’air du temps: complet, sans être surchargé.

Il était en chantier depuis des mois, cette fois ça y est: le nouveau site internet de la ville de Mons est en ligne depuis lundi dernier. Il succède à une interface qui était certes fort complète, mais qui était devenue de plus en plus illisible au fil des ans.

«Le but était de rendre le site plus facile d’utilisation et plus intuitif. L’interface est désormais plus épurée et sobre, ce qui correspond à la tendance», résume le bourgmestre Nicolas Martin.

La volonté était de mieux répartir l’information, afin que l’usager puisse la trouver en quelques clics. «Avant, il y avait une surcharge, les rubriques étaient mal rangées, ce n’était pas l’idéal.» C’est la société Imio qui s’est chargée du toilettage.

Comme principaux changements, signalons l’arrivée des pictogrammes, plus adaptés à l’usage des smartphones et tablettes. Un onglet «Ça me concerne» et «Je cherche» apparaissent également. «On se met à la place des citoyens. De quelles infos ai-je besoin en tant que jeune, parent ou aîné?»

Agenda pas si complet

Autre évolution majeure: l’apparition d’un agenda, qui se veut le plus complet possible sur toutes les activités qui prennent place dans la ville. Un vrai plus, qui évitera à qui veut avoir un aperçu global des spectacles se déroulant en ville de consulter une demi-douzaine de sites différents. Désormais, toute la programmation du Théâtre royal, de Mars… sera reprise dans l’agenda communal.

Enfin théoriquement en tout cas. Une consultation de quelques minutes de l’agenda sur le site de la ville et de la programmation mentionnée sur le site du Théâtre royalnous a suffi pour constater que des spectacles étaient manquants. Exemple: la ville oublie que Zazie sera au Théâtre Royal ce 10 février. Pas très gentil pour la chanteuse, qui n’a pas encore rempli la salle…