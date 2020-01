Des grèves dans les prisons de Louvain, Saint-Gilles, Malines et Bruges

Les syndicats ont annoncé mercredi une série de grèves d’agents pénitentiaires, non seulement à Louvain dès mercredi soir mais également à Saint-Gilles, Bruges et Malines.

La prison de Bruges est la première à être touchée par le mouvement de grogne, avec une action qui devait débuter dès 18h00 et jusqu’à 10h00 jeudi matin. Louvain-Central embrayera dès 22h00, pour une durée de 24 heures, a-t-on appris auprès de l’ACOD-CGSP.

À la prison de Saint-Gilles, le travail sera perturbé durant 24 heures à partir de jeudi soir 22h00, et une nouvelle fois à partir de dimanche soir 22h00. À Malines, une action similaire est prévue également dimanche soir, selon le syndicaliste ACOD (CGSP) Gino Hoppe.

Le personnel souhaite protester contre l’instauration, voulue par le ministre de la Justice Koen Geens, d’un service minimum des gardiens en cas de grève dans les prisons. Il n’y a pour le moment pas d’accord entre les syndicats et le ministre sur les modalités d’un tel service.

Le désaccord principal concerne le nombre exact de personnes nécessaires dans un service minimum. Si on suit la volonté du ministre, ce nombre serait si important que «très peu de personnes pourraient effectivement faire grève», pointe Gino Hoppe. Le ministre a finalement lui-même mis un terme aux négociations, lundi. Depuis, il n’a plus eu de contacts avec les représentants syndicaux, selon Eddy De Smedt du VSOA (SLFP). «Via les médias, nous apprenons que sa patience est à bout. Mais le personnel attend depuis quatre ans déjà de nouveaux vêtements, de nouveaux collègues, et une réduction du nombre de détenus», ajoute-t-il.

Les actions annoncées à Louvain, Bruges, Malines et Saint-Gilles sont sans doute un premier coup de semonce qui en annonce d’autres. Les syndicats discuteront lundi d’éventuelles prochaines actions. L’ACOD-CGSP va en tout cas appeler le personnel pénitentiaire à prendre part à la manifestation nationale organisée mardi par le syndicat socialiste.