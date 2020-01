Crevecœur quittera le Brussels en fin de saison

Le coach bruxellois a annoncé son départ. Double claque puisque le club devrait rejoindre la D2.

C’est une véritable bombe dans le basket-ball belge qui a éclaté ce mercredi après-midi. Serge Crevecœur, coach à succès des Bruxellois a décidé de mettre fin à l’aventure au terme de la saison. Si le départ du tacticien de 48 ans était dans l’air, il aura une incidence lourde sur le club de la capitale. Il ne devrait en effet plus y avoir de formation bruxelloise au sein de l’élite la saison prochaine. Certes, l’information doit encore être confirmée mais selon toute vraisemblance, les pensionnaires de Neder vont retourner en TDM1, qu’ils ont quitté il y a six ans, et y poursuivront le travail de formation.

Actuellement, le Brussels est avant dernier du championnat, devant Liège. Loin des attentes fixées en prélude de l’exercice 2019-2020.

«Fatigué de me battre»

Sur son profil Facebook, Crevecœur a tenu à expliquer sa décision : «Après une longue réflexion indépendante des mauvais résultats sportifs actuels, j’ai pris la lourde et difficile décision d’arrêter l’ensemble de mes activités au Club en fin de saison. 12 ans, quelle aventure! Quel chemin parcouru ensemble. Quels souvenirs formidables. Quelles performances impensables. Aujourd’hui, et malgré la dernière convention récemment signée, l’enthousiasme sincère et les dernières avancées concrètes proposées par notre nouvel échevin des Sports, Benoît Hellings, pour améliorer considérablement notre travail au quotidien dans une infrastructure malheureusement inappropriée, je suis fatigué de me battre et j’arrive au bout de mes forces. J’aspire à un changement de vie et on verra où cela me mènera, car aucune destination n’est encore prévue. Je peux en tout cas vous assurer que je remplirai ma mission jusqu’au bout avec professionnalisme, motivation et sérieux.»