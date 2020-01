Un panneau d’avertissement innovant pour la zone de police Bruxelles-Ouest

La zone de police Bruxelles-Ouest est la première en Belgique à se doter d’un véhicule équipé d’un tout nouveau système d’avertissement pivotant, posé sur le toit, a-t-elle indiqué dans un communiqué mercredi. Ce système est destiné à mieux aviser les automobilistes d’un danger sur la route.

«C’est une primeur en Belgique! Depuis ce mercredi, le service Trafic de la police de la zone Bruxelles-Ouest possède une nouvelle Volkswagen Transporter dotée d’un système innovant et ingénieux d’avertissement écrit à poser sur le toit du véhicule», a annoncé la zone.

La voiture et son équipement à la pointe ont été présentés par Johan Berckmans, le chef de corps, aux membres du Collège de police mercredi matin.

«Ce panneau ‘full color led display’offre de nombreux avantages […]. Il permet une optimalisation de la visibilité mais surtout il offre une rotation de 45 degrés à gauche ou à droite. Le message qui y est diffusé est donc visible de tous, peu importe le stationnement du véhicule de police», indique la zone.

«Résistant aux grands froids et aux fortes chaleurs (de -30 à +55 degrés), ce panneau peut être actionné par le policier aussi bien depuis l’habitacle que depuis un smartphone ou une tablette. Des messages ou symboles prédéfinis sont installés (stop, ralentissez, danger, etc) mais le service Trafic peut également créer des messages personnalisés à l’attention des automobilistes en cas de besoin. Le panneau peut être déployé en roulant, et ce jusqu’à une vitesse de 130 km/h. Il peut également être déplacé aisément sur le toit d’un autre véhicule de police», s’est-elle félicitée.