Décidément, il se passe toujours quelque chose à Virton.

Et quand ce ne sont pas les fournisseurs, ce sont les joueurs qui se plaignent de retards de paiement. En attente des versements de décembre et des primes de fin d’année, les éléments du noyau A ont décidé de ne pas s’entraîner ce mercredi après-midi et se sont contentés d’un footing dans Virton.