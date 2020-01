Une première bande annonce et une date de sortie avancée pour le premier volet de Kaamelott

Il s’agit de l’un des films les plus attendus de l’année: le premier volet de la trilogie «Kaamelott», attendu dans la seconde partie de 2020, est sur les rails.

C’est une petite bombe qu’Alexandre Astier a lâchée sur les réseaux sociaux, au travers de sa chaîne YouTube: dix ans après la fin de la série culte, les premières images de la suite cinématographique ont été dévoilées.

Annoncé au départ pour octobre de cette année, le premier volet de la trilogie Kaamelott au cinéma sortira finalement sur les écrans cet été, le 29 juillet.

La patience est un plat qui se prépare à l"avance.



Du coup, le film sortira deux mois et demi plus tôt que prévu.



Pour fêter ça : teaser.#KaamelottPremierVolet pic.twitter.com/aaAX7j3yVR — Alexandre Astier (@AAstierOff) January 22, 2020

Ce film se dévoile d’ailleurs en partie dans une première bande-annonce diffusée ce mercredi, laquelle laisse apparaître un roi Arthur métamorphosé et plusieurs personnages clés de l’intrigue: Léodagan et dame Séli, Merlin et Elias de Kelliwic’h, Perceval et Karadoc, le roi Loth et Dagonet, mais aussi le duc d’Aquitaine ou encore le jurisconsulte incarné par Christian Clavier.

Des dunes, des samouraïs, le premier volet de Kaamelott risque en tous les cas de faire voyager le spectateur dans des contrées jamais encore dévoilées dans la saga.

De bonne augure pour celui qui reste l’un des films les plus attendus de l’année!