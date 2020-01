VIDÉOS | Roger Federer plus «Fedexpress» que jamais au 2e tour de l’Open d’Australie

Roger Federer (ATP 3) s’est qualifié mercredi pour le troisième tour de l’Open d’Australie de tennis.

Dans la Rod Laver Arena de Melbourne, le Suisse s’est révélé trop fort pour Filip Krajinovic (ATP 41). Il n’a mis que trois sets et 1h32 de jeu pour en venir à bout: 6-1, 6-4 et 6-1. Sa quatrième victoire en autant de rencontres face au Serbe.

2??1?? / 2??1??@rogerfederer maintains his peRFect record of having always reached the third round at the #AusOpen, def. Filip Krajinovic 6-1 6-4 6-1.#AO2020 pic.twitter.com/852qUhDFUr