UAE tour: Chris Froome va faire son retour à la compétition après sa terrible chute au Dauphiné

Chris Froome, lourdement blessé en juin dernier, sera au départ du Tour des Émirats arabes unis (WorldTour), qui se déroule du 23 au 29 février. Ineos, son équipe, l’a annoncé jeudi.

Froome n’est plus apparu en compétition depuis le 11 juin 2019. Le lendemain, le Britannique de 34 ans avait chuté lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Dauphiné au cours de laquelle il s’est cassé le fémur, la hanche, le coude, les côtes et une vertèbre cervicale. Opéré à plusieurs reprises, il avait dû faire une croix sur le reste de sa saison.

Plus de six mois après, le quadruple vainqueur du Tour de France va donc faire son retour à la compétition. «Je suis vraiment excité à l’idée de disputer cette course», a déclaré Froome dans un communiqué publié par son équipe.

«Je viens de terminer un bon bloc d’entraînement aux Canaries et j’ai hâte de passer à la prochaine étape de ma récupération et de retrouver toute ma force», a ajouté celui qui compte aussi un Giro et deux Vuelta à son palmarès.

Le rendez-vous émirati rassemblera d’autres grands noms avec notamment l’Espagnol Alejandro Valverde, champion du monde 2018, Adam Yates, la pépite slovène Tadej Pogacar ou encore les sprinteurs Sam Bennett, Fernando Gaviria, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann ou encore Mark Cavendish.