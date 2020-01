D1, D2, D3 Amateurs: à chaque club sa retransmission?

Sera-t-il bientôt possible de regarder une retransmission en direct des rencontres des équipes de D1, D2 et D3 Amateurs? L'ACFF invite les clubs concernés à se prononcer. Belga

Ce n'est plus un secret pour personne: les instances nationales et régionales du football belge cherchent à moderniser les abords de la discipline. Notamment en rendant plus accessibles les images des rencontres de D1, D2 et D3 Amateurs.

En juin 2019, l'ACFF (Association des Clubs Francophones de Football) annonçait déjà vouloir mettre à disposition des clubs de divisions amateurs une caméra dite intelligente afin de fournir aux équipes concernées des images utilisables pour de l'analyse vidéo.

Dans un communiqué de presse envoyé ce mardi soir, l'ACFF explique avoir été plus loin dans ses démarches de captation des matches de divisions amateurs. «Depuis plusieurs mois, l'ACFF analyse la possibilité de diffusion de matches ou d'extraits de matches en streaming.» L'association francophone dit vouloir inviter les clubs concernés à «prendre connaissance des accords négociés [...] avec la société allemande Sporttotal [... et] à s'engager ou non dans ce projet qui ne leur coûtera absolument rien et peut leur ouvrir de nouveaux horizons.»

Pas juste pour l'analyse vidéo

Si l'aspect technique et tactique des apports de la vidéo était mis en avant lors des prémices du projet, cette fois, il semble que la captation des rencontres puissent bénéficier aussi au public et aux supporters, en plus de l'analyse a posteriori par les staffs techniques rendue possible par ces caméras.

«Nous souhaitons diffuser, en direct, en différé ou par extraits l'ensemble des rencontres de D2 et D3 amateurs, tout en intéressant les clubs francophones de D1 amateurs au projet», explique Thomas Rodrigues Pereira, Senior Operations Manager de l’ACFF. «Les matches seront diffusés sur la plate-forme de Sporttotal.tv et sur le site de l'ACFF. Ils pourront aussi être intégrés aux sites Internet des clubs concernés et diffusés. L'objectif est de lancer le projet pour la saison 2020-2021 avec une possibilité d'être prêt pour le tour final 2020.»

Pas aux clubs de payer

L'ACFF tient à préciser que la mise en place et la maintenance du dispositif de captation vidéo installé dans les clubs qui accepteraient le partenariat seraient entièrement assurées par la société allemande, active depuis 1979 dans la production d'images sportives. «Sporttotal finance l'achat, le placement et la maintenance des caméras par le biais du sponsoring national, régional et local. Il reverse un pourcentage des recettes de sponsoring à l'ACFF qui, elle-même, en reverse une partie aux clubs. [...] Les clubs ne supportent aucun frais, hormis ceux liés à l'électricité.»

Les clubs qui manifesteraient un intérêt positif à l'égard de ce système vidéo s'engageraient alors pour une durée de 5 saisons, avec possibilité de reconduction.

En cas de montée à l'échelon professionnel (où les droits de diffusion de la D1A et D1B sont déjà régis par une autre instance) ou bien en cas de descente vers les divisions provinciales, «la convention prend fin automatiquement et la caméra est démontée aux frais de Sporttotal.»

La balle est maintenant dans le camp des clubs de Divisions Amateurs. Partageront-ils les mêmes vues que celles de l'ACFF ?