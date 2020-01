Alexandre Liebens reprendra Oreye

Alors que Vandormael a annoncé son départ, son successeur est connu: Alexandre Liebens, le coach des U21, prendra le relais.

Sa motivation et son envie transpirent. C’est entre autres choses ce qui a plu à son comité. Car c’est désormais officiel: Alexandre Liebens sera le coach d’Oreye la saison prochaine. Il prendra le relais de Grégory Vandormael en place actuellement. Lequel avait annoncé, on s’en souvient, il y a quelques jours qu’il ne driverait plus l’équipe première la saison prochaine. À la recherche d’un coach mais aussi d’un nouveau souffle, Oreye a donc opté pour une solution en interne. «C’est vraiment le bon candidat, assure Olivier Georges, le président des Sucriers. Il est de la maison, a une énorme envie et, surtout, rentre totalement dans le projet. La saison prochaine, on aimerait faire monter encore plus de jeunes en P3. Et comme il coachait cette saison les U21, il est celui le plus à même de les faire progresser. On sent un vrai potentiel chez lui.»

Un potentiel qui s’est exprimé ces derniers mois. À la tête des U21 du club, le frère de Léo, T2 de Jehay, abat un superbe boulot qui permet à ses jeunes de disputer le titre dans leur catégorie. «Je suis évidemment super content et honoré qu’on me fasse confiance, dit le Waremmien de 42 ans. Ma philosophie est claire: prendre du plaisir en mettant en place un cadre de travail clair qui fait la part belle à la discipline. Avec évidemment l’envie de signer des résultats. »

Avec Liebens à sa tête, il faut s’attendre à ce que la cure de rajeunissement se poursuive à Oreye. «Oui, je compte faire monter encore quelques jeunes et je pense que ça ira, assure celui qui fut jadis le T2 de Fabrice Pavone à Flémalle. Ceux que j’ai intégrés jouent et prestent déjà à un bon niveau. Les jeunes auront la carrure. Notre objectif sera de jouer le Top 6 ou dans ces eaux-là. » Le reste du staff n’est pas encore défini comme les transferts qui seront axés expérience pour encadrer les jeunes pousses. Ça y est: l’Oreye 2020-2021 est lancé.