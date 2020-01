VIDÉO | NBA: les Clippers émergent contre Dallas, l’Ouest redevient «LA LA Land»

Duel au sommet de «All Star» mardi à l’occasion de l’unique rencontre NBA de la soirée.

Le MVP des Finales de l’an dernier avec Toronto, Kawhi Leonard et ses copains des Los Angeles Clippers sont venus s’imposer de justesse 107-110 sur le parquet de Dallas où le rookie de la saison dernière le tout jeune meneur slovène Luka Doncic lui a tenu la dragée haute. Grâce à cette 8e victoire en dix matchs et un bilan comptable de 31 victoires contre 13 défaites, les Clippers retrouvent la 2e place de la Conférence Ouest. Ils se retrouvent derrière leurs grands rivaux de L.A., les Lakers (34 v-9 d). Plus que jamais, le basket NBA à l’Ouest des Rocheuses est devenu LA LA Land.

Opposés directement l’un à l’autre, Leonard et Doncic ont chacun planté 36 points et volé la vedette à tous les autres joueurs. D’autant que si le Slovène a frôlé le triple-double (10 reb, 9 ast), l’Américain a aussi capté 11 rebonds et réussi 3 interceptions, 2 contres et 2 passes décisives. Seule ombre à la prestation de ce duo, une grosse maladresse derrière l’arc de cercle. Le visiteur n’a rentré qu’un de ses 9 tirs contre 3 sur 12 pour le petit prodige européen.

Les Clippers ont creusé un petit trou avant la pause (49-60) et ont réussi ensuite à gérer la course en tête.

Dallas, qui voit sa série de quatre victoires prendre fin, reste 5e à l’Ouest (27 v-16 d). Outre le match, les Mavericks pourraient avoir perdu mardi leur pivot titulaire Dwight Powell, touché au tendon d’Achille.