Coupe: Lyon et Denayer éliminent Lille aux tirs au but et filent en finale, Naples passe sans Mertens

Lyon, avec son capitaine le Diable Rouge Jason Denayer présent toute la rencontre, est le premier finaliste de la 26e édition de la Coupe de la Ligue française de football.

Mardi soir, l’OL a battu à domicile Lille 4 tirs au but à 3 (2-2 au terme du temps réglementaire).

Moussa Dembele (17e sur penalty) et Aouar (85e) avaient répondu au but d’ouverture du Lillois Sanches (2e) et les hommes de Rudi Garcia pensaient se diriger vers une qualification dans le temps réglementaire jusqu’à ce que Loïc Rémy arrache la séance de tirs au but (il n’y a pas de prolongation en Coupe de la Ligue) sur penalty (90e+1).

Le premier essai du Lillois Bamba a été détourné par Tatarusanu. Ensuite, les Lyonnais Dembele, Terrier, Cornet et Mendes ont rentré leurs quatre tirs alors que Sanches manquait le 5e essai lillois. Lyon a ainsi obtenu le droit d’entrée pour la finale le samedi 4 avril au stade de France.

Mercredi, la seconde demi-finale opposera, à 21h00, Reims au Paris-Saint-Germain. La Coupe de la Ligue française disparaîtra du calendrier la saison prochaine.

Naples élimine la Lazio sans Mertens

Naples, sans Dries Mertens sur la feuille de match, s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe au détriment de la Lazio, avec Silvio Proto sur le banc. Les visités ont rapidement ouvert la marque par Lorenzo Insigne (2e, 1-0) et Ciro Immobile a manqué la transformation d’un penalty pour les Romains (10e). Le début de rencontre a été bouillant ainsi le défenseur albanais de Naples Elseid Hysaj a été exclu pour deux cartes jaunes (8e, 19e). Le milieu brésilien de la Lazio Lucas Leiva a également été renvoyé au vestiaire pour avoir pris deux cartes jaunes coup sur coup pour une faute sur Piotr Zilinski et pour rouspétance (25e).

Les demi-finale auont lieu par match aller-retour les 12 février et 4 mars. Naples affrontera le vainqueur du duel entre l’Inter et la Fiorentina (29 janvier à 20h45).

Premier League: Chelsea tenu en échec par des Gunners à dix

Chelsea et Arsenal ont partagé l’enjeu mardi dans le cadre de la 24e journée du championnat d’Angleterre de football. Les Blues ont mené deux fois à la marque par Jorginho sur penalty (28e, 1-0) et Cesar Azpilicueta (85e, 2-1). Bien que réduits à dix à la suite de l’exclusion de David Luiz (26e), les Gunners ont refait leur retard par Martinelli (63e, 1-1) et Hector Bellerin (87e, 2-2). Michi Batshuayi est monté au jeu chez les visités à la 79e minute.

Au classement, Chelsea (39 points) reste 4e et Arsenal, qui vient d’aligner un troisième partage, remonte à la 10e place (30 points).