VIDÉO | Tour Down Under: Caleb Ewan remporte la seconde étape au sprint

Caleb Ewan (Lotto Soudal) a remporté mercredi la seconde étape de la 22e édition du Tour Down Under, mercredi près d’Adélaïde en Australie.

Après 135,8 km de Woodside vers Stirling, le coureur de 25 ans a laissé derrière lui Daryl Impey et Nathan Haas.

