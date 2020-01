La Belgique se réveille de nouveau dans un épais brouillard

Les maxima oscilleront entre 1 et 7 degrés. Reporters/QUINET

La journée de mercredi sera dominée par la grisaille alors que des nappes de brouillard onduleront sur le territoire.

Par endroits, quelques bruines seront également possibles et pourraient transitoirement être verglaçantes le matin. Le temps sera par contre généralement ensoleillé dans le sud-est jusqu’en fin d’après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima oscilleront entre 1 et 7 degrés. Le vent sera généralement faible de direction variable.

Ce soir et la nuit prochaine, des nuages bas avec de la brume se formeront, et par endroits, il y aura encore du brouillard. Des éclaircies viendront toutefois ponctuer la fin de nuit sur les sommets de l’Ardenne ainsi que dans les régions voisines du sillon Sambre et Meuse. Il fera moins froid que les nuits précédentes avec des minima de -1 à +3 degrés.