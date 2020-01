VIDÉO | Australian Open: Elise Mertens réussit son entrée en lice face à Danka Kovinic

Elise Mertens a effectué son apparition à l’Open d’Australie de tennis, mercredi à Melbourne.

La N.1 belge, 17e mondiale et 16e tête de série dans ce premier tournoi du Grand Chelem dont la dotation s’élève à 71 millions de dollars australiens (44,3 millions d’euros), a éliminé au premier tour la Monténégrine Danka Kovinic, 86e mondiale, qu’elle découvrait pour l’occasion en simple. La Limbourgeoise de 24 ans s’est imposée en une heure en deux sets (6-2; 6-0) au terme de la rencontre qui avait été reportée par la pluie lundi.

