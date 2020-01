Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 22 janvier

Adil El Arbi, Billal Fallah et Lulu Wang sont au menu de ce petit mercredi. -

L’ex-Prince de Bel-Air, un avocat pas commis d’office, la plume d’Anna Gavalda et même toute une famille chinoise: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 22 janvier. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Bad Boys For Life

Film d’action d’Adil El Arbi et Bilall Fallah. Avec Will Smith et Martin Lawrence. Durée: 2 h 04.

Ce que ça raconte

Pendant que Marcus prépare sa retraite, Mike, son coéquipier, est plus déterminé que jamais à casser du malfrat.

Ce qu’on en pense

Le duo de flics reprend sa chanson comme si c’était hier, et sans fausses notes. Du pur divertissement bien orchestré.

La critique complète

Les interviews d’Adil El Arbi & Billal Fallah

L’adieu (The Farewell)

Comédie dramatique de Lulu Wang. Avec Awkwafina, Tzi Ma et Shuzhen Zhao. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Une famille cache la gravité de sa maladie à une grand-mère aimée. Le mariage d’un cousin sera alors le prétexte d’une réunion familiale. La famille sera-t-elle capable de garder le secret? Et ce secret a-t-il du sens?

Ce qu’on en pense

Avec délicatesse et intelligence, le film n’impose aucun point de vue. Au contraire, il fait réfléchir à travers le regard d’une jeune adulte lucide, ouverte et sensible.

La critique complète

La voie de la justice (Just Mercy)

Biopic dramatique de Destin Daniel Cretton. Avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson. Durée: 2 h 17.

Ce que ça raconte

Adapté du livre autobiographique de l’avocat Bryan Stevenson, La voie de la justice retrace ses années de combat pour la défense des personnes condamnées à tort.

Ce qu’on en pense

Un film émotionnel qui n’est pas là pour épater la galerie mais pour raconter une histoire avec sobriété et délicatesse. Tout en justesse, même.

La critique complète

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part

Drame d’Arnaud Viard. Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni et Benjamin Lavernhe. Durée: 1 h 29.

Ce que ça raconte

Le quotidien malheureux de quatre frères et sœurs, pauvres victimes d’une mauvaise passe de la vie.

Ce qu’on en pense

Un drame français qui chausse les gros souliers sans autre but que de tirer des larmes. Pénible.

La critique complète

La Llorona

Thriller de Jayro Bustamante. Avec Maria Mercedes Coroy et Sabrina de La Hoz. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

Le fantôme d’une jeune fille vient hanter la maison d’un général accusé du génocide des Indiens mayas au Guatemala.

Ce qu’on en pense

Le mélange de l’horreur et de l’histoire meurtrie du Guatemala fonctionne plutôt bien. Mieux qu’un long discours, en tout cas.

La critique complète