Brad Pitt et Jennifer Aniston: une complicité qui fait jaser la Toile

Ils ont attiré toute l’attention et ont fait jaser toute la Toile: Jennifer Aniston et Brad Pitt font rêver les romantiques qui espèrent une seconde idylle.

Un câlin, une main qui s’attarde un peu plus longuement que d’habitude, un visage qui fait la moue pendant un discours et même un cri de joie lorsque Jennifer Aniston est primée… Les ex Brad Pitt et Jennifer Aniston ont apporté du blé à moudre aux romantiques des réseaux sociaux qui rêvent à une nouvelle idylle.

Quinze ans après leur séparation, Jen et Brad font encore rêver. La preuve avec cette image qui n’a pas manqué de susciter énormément de commentaires sur Twitter, notamment.

Après avoir reçu les félicitations de Jen, Brad Pitt retient la main de son ex… Il n’en faut pas plus pour que la Toile s’enflamme! Twitter Récompensée pour son rôle dans «The Morning Show», Jennifer Aniston n’a pas manqué de susciter l’intérêt de Brad Pitt qui se trouvait alors en coulisses.

Devant un écran télé, Brad Pitt a commenté ce prix d’un tonitruant «Awwww, waw!». Il a ensuite écouté le discours de la comédienne avec un grand sourire.

De là à imaginer que les ex, devenus amis, remettraient le couvert…