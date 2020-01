Ce que l’on sait des 3 smartphones les plus attendus de 2020

En 2019, Samsung, Huawei et Apple ont dominé le marché mondial du smartphone, devant Oppo et Xiaomi. DisobeyArt - stock.adobe.com

Les nouveaux téléphones de Samsung, Apple et Huawei focaliseront encore cette année l’attention des clients et des médias.

Que nous réservent les plus puissants constructeurs de smartphones? En 2020, Samsung, Apple et Huawei continueront plus que jamais de se déchirer.

Le leader mondial Samsung dévoilera son plan de bataille le 11 février à San Francisco. Suivront le dauphin Huawei en mars à Paris, le colosse Apple en septembre à Cupertino.

En ligne de mire, la présentation des nouveaux smartphones vedettes des trois géants:

- Samsung Galaxy S20

- Huawei P40

- iPhone 12

Voici ce que l’on sait de ces 3 smartphones les plus attendus de 2020.

1. Samsung Galaxy S20

Quand? Présentation officielle le mardi 11 février. Commercialisation probable fin février / début mars.

Les rumeurs. 3 appareils composeraient la famille Galaxy S20: Galaxy S20 (écran 6,2 pouces), Galaxy S20+ (6,7 pouces), Galaxy S20 Ultra (6,9 pouces). L’écran bénéficierait d’une fréquence d’affichage de 120 Hz (hertz).

Tout pour l’Ultra. Le Galaxy S20 Ultra devrait hériter de toutes les nouveautés, de toutes les innovations. Exemple 1: la batterie démesurée d’une capacité de 5000 mAh (milliampères-heures). Exemple 2: le capteur photo de 108 millions de pixels.

Le plus puissant des trois Galaxy S20, le S20 Ultra, disposerait notamment d’un zoom 100x. Ben Geskin

En vrac. Les successeurs des Galaxy S10 conserveraient la certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière), déplaceraient le poinçon du capteur frontal de la droite vers le centre. Hérésie pour certains, les nouveaux modèles pourraient marquer la fin de l’écran incurvé.

2. Huawei P40

Quand? Présentation fin mars à Paris. Compte tenu du contexte (voir ci-dessous), la commercialisation est Belgique n’est pas garantie, du moins à court terme.

Le contexte. Sur décision de l’administration Trump, Huawei n’est plus autorisé à intégrer les services Google dans ses nouveaux smartphones depuis mai 2019. Un appareil haut de gamme comme le Mate 30 Pro est ainsi privé du magasin d’applications Google Play, de Google Maps, de YouTube…

Le défi. Huawei se prépare à présenter le P40 et le P40 Pro, deux fers de lance qui devront démontrer que la plate-forme Huawei Mobile Services est capable de remplacer dignement Google Mobile Services. La transition s’annonce délicate. Huawei Belgique pourrait en conséquence postposer la sortie des deux terminaux.

Le P40 Pro fera la part belle à un équipement photographique composé de cinq capteurs et un flash. Evan Blass

Tout pour la photo. Comme de coutume, la photographie sera le cheval de bataille du P40 Pro, le plus puissant des deux modèles. Les rumeurs annoncent la présence de cinq capteurs à l’arrière. D’autres bruits de couleur évoquent un design très différent des générations précédentes.

3. iPhone 12

Quand? Appel présente traditionnellement ses nouveaux iPhone en septembre. La commercialisation suit quasi immédiatement (fin septembre / début octobre).

Les rumeurs. Elles évoquent un design similaire à celui des iPhone 11 et quatre modèles (2 de 5,4 pouces de diagonale d’écran, 1 de 6,1 pouces, 1 de 6,7 pouces).

Le processeur. La nouvelle puce A14 serait un monstre de puissance. Elle serait capable de rivaliser avec le processeur Intel Core i7 qui équipe les MacBook Pro de 15 pouces.

L’iPhone 12 devrait opter pour un design très similaire à celui de l’iPhone 11. Seule nouveauté notable, le capteur supplémentaire à l’arrière. Internet

La photo. Les performances photographiques seront à nouveau au centre de toutes les préoccupations. Les iPhone 12 pourraient faire place à un trois capteurs photographiques, épaulés par un capteur ToF.