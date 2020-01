WRC: objectif arrivée pour Grégoire Munster au Monte-Carlo

Grégoire Munster disputera le Monte-Carlo pour la deuxième fois de sa carrière et il compte bien aller au bout de cette épreuve ô combien piégeuse.

Grégoire Munster et Louis Louka (Skoda Fabia R5) sont de retour sur les routes du Monte-Carlo, rallye où ils avaient fait leur début dans le championnat du monde WRC. Le duo belge semblait en route vers un bon résultat avant de heurter la souche d’un arbre le samedi et de devoir abandonner.

Munster et Louka arrivent bien préparés au départ de cette manche inaugurale de la nouvelle saison. Mi-décembre, le duo a remporté le rallye Hivernal de Dévoluy sur un parcours semblable. Samedi, BMA (Bernard Munster Autosport) a organisé une journée de test à Tallard, en France. Les conditions changeantes de ce test étaient très représentatives de ce qui pourrait se produire dès jeudi

«Nous avons bien et beaucoup testé la voiture, je me sens mieux préparé que l’année dernière. Le fait d’avoir également acquis de l’expérience il y a un an est aussi primordial», a expliqué Munster.

Cette année, le fils de Bernard Munster, 21 ans, veut atteindre l’arrivée du rallye. «C’est notre objectif absolu et si possible, nous voudrions y arriver sans commettre la moindre erreur. Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire mais cela reste notre ambition.»