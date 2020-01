Tour Down Under: débuts réussis pour Sam Bennett chez Deceuninck-Quick Step, Philipsen 2e

«Un tout grand merci au Wolfpack pour cette magnifique performance», a écrit Bennett sur Twitter après avoir remporté la 43e victoire de sa carrière à 29 ans. «Je suis très fier de pouvoir ramener une première victoire à mon équipe. C’est un début rêvé, surtout dans une nouvelle formation.»

I'd like to say a big thank you to #TheWolfpack for todays amazing performance. I'm very proud to be able to take home my first win with @deceuninck_qst. This is the dream start to the season especially with the new team.

📸 @GettyImages & @Lowe_Pro_File pic.twitter.com/W8bVibZtuc