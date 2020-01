Paul-José Mpoku rejoint Al-Wahda et dit au revoir au Standard: «Rouche jusqu’à la muerte»

«Ce n’est pas un adieu mais juste un au revoir»

Avant de s’envoler définitivement pour Abu Dhabi, le capitaine du Standard de Liège a tenu à expliquer son choix sur les réseaux sociaux. «La vie est faite de choix. Certains seront contents, d’autres non. Quoi qu’il en soit, on peut pas plaire à tout le monde mais merci à tous ceux qui continuent à me soutenir dans mes choix», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Le médian liégeois a poursuivi son message d’adieu par une pensée pour le staff et le personnel du Standard, et plus particulièrement son coach. «J’aimerais remercier le standard et toute la direction. Mention spéciale pour Michel Preud’homme pour tous ces moments passés ensemble et pour m’avoir compris et permis de faire ce transfert.»

Mpoku a conclu sa publication par un message à l’adresse des fans rouches. «Et pour finir merci à vous chers supporters, vous qui nous soutenez au quotidien qu’il pleuve , qu’il neige vous êtes là merci. Ne lâchez rien car le Standard c’est d’abord vous. Les joueurs, dirigeants et staffs passent mais vous, vous ne passez pas. Rouche jusqu’à la muerte et ça personne ne pourra me l’enlever. Ce n’est pas un adieu mais juste un au revoir. Love you guys.»