Incendie dans un chalet en bois à Villers-aux-Tours

Un incendie s’est déclaré dans un chalet en bois, rue Fecher à Anthisnes, ce mardi matin. Selon les premières informations, il n’y aurait pas de blessé.

C’est à 10h40 que les pompiers de la zone Hemeco ont reçu un appel d’intervention pour l’incendie d’un chalet en bois, rue Fecher à Villers-aux-Tours. Il s’agit d’un chalet, qui, d’après la Commune, serait abandonné et non occupé et qui se trouve à 100 mètres de la salle du village, L’Espoir. On ne connaît pas encore les circonstances ni les causes de l’incendie. Les dégâts ne seraient que matériels. Les hommes du feu sont toujours sur place.