Open d’Australie: David Goffin bat Jérémy Chardy sans trembler

David Goffin n’a pas tremblé mardi au premier tour de l’Open d’Australie, première levée du Grand Chelem de la saison 2020 de tennis.

Seul représentant belge dans le tableau masculin, le onzième joueur mondial s’est imposé 6-4, 6-3, 6-1 contre le Français Jérémy Chardy (ATP 58) après 1h48 de jeu.

Auteur d’un très bon début de saison, en battant notamment le N.1 mondial Rafael Nadal et le Bulgare Grigor Dimitrov à l’ATP Cup, le Liégeois de 29 ans n’a jamais été inquiété par le Palois de 32 ans mardi sur le court N.3. Très performant sur son service, avec 83% des points gagnés sur sa première balle, Goffin n’a été breaké qu’une fois.

Dans ce troisième duel entre les deux hommes, le premier sur dur, Goffin a plié le match sur sa première balle de match.

Goffin with the goods 👊@David__Goffin keeps his 2020 form going with a clinical 6-4 6-3 6-1 win over Jérémy Chardy.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/5yVaC5xZBM