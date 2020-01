VIDÉO | Un gardien et un joueur de champ arrêtent le même penalty trois fois de suite en D3 turque

Cette rencontre opposant deux clubs du ventre mou de la troisième division turque aurait normalement dû passer inaperçue mais le scénario rocambolesque de la fin de match a fait le buzz.

Alors que l’Utas Usakspor menait tranquillement 2 buts à 0 face à Ergene Velimese grâce à un doublé de Kadir Ari, le club visité a concédé un penalty en toute fin de partie.

Madness in the Turkish second tier 😲



Usakspor keeper Ersin Aydin saves a 90th min pen 💪



But he's booked for coming off his line 😖



Pen retaken... saved! 😎



He's booked again for leaving his line! Sent off! 😡



Defender Levent Aktug goes in goal... 🙄



Saved yet again! 🤯 pic.twitter.com/GAWQLSFiGU