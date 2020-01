Mbokani se verrait bien à nouveau chez les Mauves: «Anderlecht, c’est mon club»

Dans une interview avec la RTBF, Dieumerci Mbokani a fait un appel du pied au Sporting d’Anderlecht.

Ce lundi, Dieumerci Mbokani s’est vu remettre le Soulier d’or de La Tribune, en marge de l’émission sportive de la RTBF. L’occasion pour Benjamin Deceuninck de recueillir les confidences du buteur de l’Antwerp.

Parfois critiqué pour son manque d’investissement à l’entraînement, l’attaquant congolais persiste et signe. «Depuis le Standard et Anderlecht, c’était déjà comme ça: à l’entraînement, je suis à 80% mais en match, je suis à 100%. Le plus important, c’est les matchs. À l’entraînement, tu risques de te blesser», a-t-il déclaré au micro du journaliste de la chaîne publique avant de confier qu’il se reposait beaucoup pour rester à ce niveau.

Je me vois encore jouer 4 ou 5 ans et j’aimerais bien retourner à Anderlecht un jour.

Conscient que ses passages à l’étranger n’ont pas été de grandes réussites, Dieumerci Mbokani reste une référence en Belgique. Et plus particulièrement à Anderlecht, où il a évolué durant trois saisons . «Il y avait des contacts entre le club et mon manager. Anderlecht, c’est mon club. J’ai commencé le football là-bas et en plus, j’habite à Bruxelles. Je me vois encore jouer 4 ou 5 ans et j’aimerais bien retourner là-bas un jour. Si Anderlecht revient me sonder, pourquoi pas?», a confié l’attaquant de 34 ans.