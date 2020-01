Open d'Australie - Le 2e tour échappe à nouveau à Alison Van Uytvanck, battue par la Française Fiona Ferro

(Belga) Alison Van Uytvanck, Grimbergeoise de 25 ans, 47e au classement mondial, a ajouté une 6e défaite consécutive au premier tour à l'Open d'Australie de tennis. Elle s'est inclinée face à la Française Fiona Ferro (WTA 63) mardi à Melbourne dans cette première levée du Grand Chelem. Ferro s'est imposée 6-2, 6-1.

Au 2e tour Ferro sera opposée à la gagnante du match entre la Chinoise Qiang Wang (WTA 29/N.27) et la Française Pauline Parmentier (WTA 133) qui bénéficie d'une invitation. Reporté la veille par la pluie, la rencontre ouvrait la journée sur le court N.15 où jouera plus tard Greet Minnen face à la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich. Van Uytvanck avait déjà perdu son unique duel précédent face à Ferro, née il y a 22 ans à Libramont, l'an dernier à Lugano. Ferro dispute son 2e Australian Open. Elle avait perdu au 1er tour l'an dernier. Van Uytvanck avait été battue dès le 1er tour à Melbourne en 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019.