Liège: le déménagement du CHC vers le MontLégia reporté de six semaines

Lundi soir, le Conseil d'administration du Groupe santé CHC a décidé de reporter de six semaines le déménagement des cliniques liégeoises de Saint-Joseph, Espérance et Saint-Vincent vers le site du MontLégia.

Ce déménagement, qui devait avoir initialement lieu au mois de février, ne débutera finalement que début mars. Le transfert des patients, qui devait quant à lui avoir lieu les 15 et 16 février, se fera les 28 et 29 mars. Ce report est dû à un retard engendré par certains travaux de parachèvement. Si la date initiale avait été maintenue, les équipes de terrain auraient manqué de temps pour s'approprier le bâtiment. Un déménagement à la hâte ne faisait pas partie des objectifs. Alain Javaux, directeur général, explique ne rien vouloir "laisser au hasard" en matière "de qualité de prise en charge de nos patients". "C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour un léger report qui nous permettra d'affiner cette phase de préparation et ainsi régler les derniers détails", ajoute-t-il. Le directeur assure souhaiter que "nos patients et nos collaborateurs, membres du personnel et médecins, investissent ce nouveau lieu dans la plus grande sérénité et dans le respect de nos standards de qualité et de sécurité". Selon lui ce "ballon d'oxygène" de six semaines de plus, "va permettre de peaufiner les procédures et d'apporter plus de quiétude". Le délai supplémentaire permettra aux équipes du CHC de finaliser sereinement la préparation du déménagement vers le site du MontLégia.