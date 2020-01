À dix jours de la clôture du mercato hivernal, et à un peu moins de cinq mois de l’Euro (12 juin – 12 juillet), ils sont quelques Diables rouges à la recherche d’une solution pour obtenir plus de temps de jeu, et rester dans les petits papiers de Roberto Martinez pour intégrer la liste des 23. La période est capitale, et le temps est compté. Pour d’autres, en fin de contrat, il faut penser au futur dès maintenant.