Le programme PAC pour ce semestre

Fatima Ahallouch et Alain Leroy viennent de dévoiler la programmation éclectique de PAC jusqu’à l’été.

Le tandem ayant succédé à l’organisation de PAC vient de dévoiler les sept rendez-vous qui rythmeront le semestre. Une évolution: PAC sort timidement des murs du centre culturel.

Lutter contre l’extrême droite – 20 janvier

La saison s’est ouverte par un ciné-débat, hier. Le film belge «Angle mort» a été projeté gratuitement à la bibliothèque de Mouscron collaborant avec PAC. Il fut suivi d’un échange avec le Bruxellois Carlos Crespo, président du MRAX (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie) depuis 2014. «La lutte contre l’extrême droite sera la priorité de PAC. C’est son rôle d’aller à l’encontre des discours haineux en tant que mouvement d’éducation permanente», résume Mme Ahallouch.

Henri Lafontaine, Nobel belge de la paix – 3 février

L’historien et journaliste français Denis Lefebvre viendra au bar du Staquet à 19 heures. Un orateur qui parlera de cet avocat méconnu belge primé en 1913.

«Travailler oui, souffrir non» – 17 février

«Stop à la spirale infernale des conditions de travail!» est le slogan de la soirée prévue au bar du Staquet dès 19 heures. Il s’agira d’une conférence de Nicolas Latteur, sociologue et formateur au CEAG. «Les souffrances au travail sont diverses: physiques et psychiques. On peut aussi y intégrer le burn-out. Nicolas est un intervenant de choix, nous sommes contents de l’avoir. Le public aura la possibilité de discuter avec lui», dit Alain Leroy.

Lutter contre les violences et les inégalités faites aux femmes – 9 mars

Deux moments en un: une représentante des FPS viendra à 19 heures au bar du Staquet afin d’évoquer le sujet du féminisme par le spectre des violences, du harcèlement, des discriminations, des inégalités, des droits menacés.

Il y aura aussi une expo au titre éloquent: «Comment j’étais habillée ce jour-là?» «Elle montrera comment les femmes étaient habillées au moment de leur viol. Même si elles ne l’étaient qu’à moitié, ça ne donne aucun droit: le seul responsable d’un viol, c’est le violeur», rappelle la sénatrice.

Ciné-débat «L’autisme en question(s)» – 2 avril

Diffusion à 19 heures, au cinéma For&Ver, du film «Hors normes» avec Vincent Cassel. «Le film aborde le travail de deux travailleurs sociaux en lien avec ce qu’il faut désormais appeler «les troubles du spectre autistique», dit le Dr Leroy. La projection sera suivie d’un débat avec des professionnels.

Les origines du conflit israélo-palestinien – 25 mai

Le député provincial Serge Hustache est le spécialiste de la question. Rendez-vous au travers d’un café philo dès 19 heures dans le bar du Marius Staquet.

Asile, migration: info ou intox? – 10 juin

Le député fédéral Hervé Rigot viendra débattre de l’asile et de la migration. «Il a vingt ans de boutique chez Fedasil et connaît bien le Refuge, il était présent lors de sa reprise par Fedasil. C’est une soirée pour rétablir de façon constructive des vérités. Un éclairage extérieur», dit Mme Ahallouch. RDV à 19 heures à la maison des associations, 20, rue des Combattants (à proximité du Refuge).

RDV gratuits sauf projection du 2 avril: 5€ + prix libre – les bénéfices iront à une association locale soutenant des personnes autistes. Inscriptions: 056 344 918 ou via l’adresse. debouvrie.f.ahallouch@gmail.com