TC Charleroi - Deux ans de prison ferme pour plusieurs vols et des coups et blessures sur sa compagne

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi M.S., trentenaire, à deux ans de prison ferme. Le prévenu était poursuivi pour plusieurs vols à l'étalage et trois scènes de coups et blessures sur sa complice et compagne. Cette dernière, poursuivie pour les vols, obtient une suspension simple du prononcé de 3 ans.

Durant quelques mois, le couple a vécu dans la rue. Pour s'en sortir, M.S. et G.D. ont admis avoir commis des vols à l'étalage en emportant une balancelle pour bébé, des produits cosmétiques ou encore un robot de cuisine. M.S. a reconnu tous les vols. G.D. contestait par contre fermement sa présence lors d'un vol à l'étalage.

M.S. a également avoué avoir frappé à trois reprises sa compagne, sur fond de disputes et de consommation d'alcool et de médicaments. Le 15 juillet 2017, la victime avait notamment perdu trois dents sous les coups de son compagnon. Deux mois plus tard, le prévenu avait étranglé sa compagne et l'avait jetée au sol. Le 27 avril 2018, il avait par ailleurs porté deux coups de couteau à la joue et à l'oreille de G.D., alors qu'elle lui avait annoncé vouloir mettre fin à la relation.

Le ministère public ne s'opposait pas à des mesures de faveur pour M.S. et G.D. concernant les vols à l'étalage. Pour les coups et blessures, la substitute Loosen était par contre opposée à toute mesure de faveur. "Il n'y a aucune remise en question. Je ne suis guère rassurée face à ce comportement et il y a une escalade dangereuse au niveau de la violence." Une peine de prison ferme avait été requise contre M.S.