Prolifération de faux billets dans l’arrondissement Huy-Waremme: comment les repérer?

L’arrondissement Huy-Waremme doit composer avec un problème devenu récurrent, la circulation de faux billets dans les commerces. Principalement ceux de 10 euros, précise la zone de police hutoise.

«Nous constatons une recrudescence concernant l’utilisation de ces faux billets, principalement ceux de 10 euros, depuis environ un mois. Le problème est que cet argent circule dans les magasins et chez certains clients, sans qu’ils ne s’en rendent compte. C’est un souci pour tout l’arrondissement avec des constatations à Huy ou encore à Hannut», précise la zone de police de Huy.

«Movie Money»

La police met donc en garde les citoyens et explique comment distinguer cette fausse monnaie. «La bande holographique n’est pas argentée. Surtout, les billets ont la mention ‘Movie Money’apposée sous le drapeau européen au lieu de la signature du patron de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. Ces billets sont en réalité utilisés dans les films et revendus notamment sur internet pour ensuite duper les commerces et les particuliers.»