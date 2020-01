De l’avis même du ministère public, les images découvertes dans le matériel informatique de Samuel sont inadmissibles et particulièrement horribles.

Samuel (prénom d’emprunt) reconnaît au tribunal avoir acquis et diffusé plusieurs milliers de fichiers montrant des viols des enfants.

De l’avis même du ministère public, les images découvertes dans le matériel informatique de Samuel sont inadmissibles et particulièrement horribles. On y retrouve, notamment, des scènes de viols sur des enfants de 3 ans. De quoi glacer le sang du tribunal, particulièrement interpellé par la description des fichiers. Selon Samuel, le point de départ de ce comportement déviant est la séparation avec son ex-compagne, survenu en 2017. «À partir de là, j’ai commencé à consommer de la cocaïne et tout cela est arrivé», explique-t-il.

En un an et demi de temps, Samuel a diffusé et détenu plus de 7.000 fichiers pédopornographiques dont 4.000 photos. Les autorités américaines, que l’on doit féliciter pour leur travail, ont dénoncé à trois reprises l’adresse IP de Samuel, échangeant avec d’autres internautes sur un site internet. Samuel a également été surpris en échangeant avec un internaute sur un possible enlèvement de jeune fille. «L’initiative provenait de l’internaute situé en France. Mais le prévenu marque quand même son accord et explique qu’il souhaite avoir une jeune fille de 8 ans de préférence», signale le ministère public. Cela semble être heureusement resté au simple stade du virtuel. «Mais cela interpelle encore une fois sur le comportement et les tendances sexuelles du prévenu.»

Une peine de 4 ans de prison a été requise, sans s’opposer à un sursis probatoire, pour soigner Samuel face à ses déviances sexuelles. Un rapport d’expertise conclut à un faible risque de récidive. Me Thomas Cloet, à la défense de Samuel, plaide un sursis probatoire avec des conditions pouvant aider son client à surmonter cette épreuve. «Il a déjà entamé un suivi avec un sexologue. Il est sur la bonne voie et a retenu les leçons.»

Jugement le 17 février.