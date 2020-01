VIDÉO | Lââm, invitée surprise des 25 ans de maïorat du député-bourgmestre Daniel Senesael

Pour ses 25 ans de maïorat, le député-bourgmestre d’Estaimpuis, Daniel Senesael a organisé une véritable fiesta, ce dimanche, dans le hall sportif de la commune. Il a eu la surprise de recevoir la visite d’une amie: la chanteuse Lââm, qui n’a pas hésité à chanter pour tous ceux qui sont loin de chez eux…

Connu pour son côté atypique, le député-bourgmestre d’Estaimpuis aime faire le show. Il l’a démontré une fois encore en organisation un dîner-spectacle à l’occasion de ses 25 ans de maïorat, ce dimanche, dans le hall sportif de son entité. Plus de 500 personnes avaient répondu à son invitation, c’est dire si l’ambiance se voulait particulièrement festive.

D’autant que les artistes qui ont investi la scène ont offert un spectacle digne des plus grands cabarets parisiens. Outre le député-bourgmestre lui même, Jennyfer Gregory Demanghon et la troupe du karaoké des personnalités de Tournai (dont Daniel Senesael fait également partie) ont notamment animé la journée. Une star s’est invitée à la soirée: la chanteuse Lââm en personne que le député-bourgmestre connaît particulièrement bien. Au début, le public a cru à un fake, mais il s’agissait bel et bien de la véritable chanteuse pop et de RnB aux quatre millions de disques vendus.

Elle s’est fait connaître avec la reprise, en 1998, de «je veux chanteur pour ceux…», une chanson créée en 1985 par Michel Berger. En tournée dans la région, la chanteuse a rendu une visite surprise au public du show organisé à l’occasion des 25 ans de maïorat de son ami et en a profité pour faire chanter le public dont une partie est montée sur scène à ses côtés.

Une autre artiste, dans un autre domaine, était également présente dans la salle: la jeune estaimpuisienne (roubaisienne d’origine) Stéphanie Dewitte qui avait fait le buzz il y a un peu plus de cinq ans avec la réalisation d’une statue géante de Manneken-Pis en chocolat. Elle a tenu à offrir au député-bourgmestre d’Estaimpuis un buste le L’artiste Stéphanie Dewitte a offert un buste portant sa griffe au député-bourgmestre. EdA représentant. Un présent particulièrement apprécié par le principal intéressé que l’on, aura vu verser quelques larmes à plusieurs reprises au cours de ces festivités qui mirent ses émotions à rudes épreuves durant toute l’après-midi.

