«Surpuissant coup de poing» à Charleroi: 3 ans de prison ferme avec arrestation immédiate

Un «surpuissant coup de poing», pour reprendre les termes du ministère public, est synonyme d’une peine de trois ans de prison ferme pour Ali (23 ans).

Ali S., 23 ans, admettait avoir frappé Zakaria, se retrouvant en état critique. Il écope de 3 ans de prison ferme avec arrestation immédiate.

Zakaria est largement plus costaud qu’Ali. Pourtant, ce dernier est parvenu à l’assommer avec un «surpuissant coup de poing» d’après le ministère public. De dos, l’impressionnante cicatrice de Zakaria sur le cuir chevelu témoigne, à elle seule, de la blessure occasionnée à la suite de l’altercation du 7 octobre 2018, à Charleroi. Il est 6h du matin et Ali, qui vient de finir son service au Privilège club se rend en compagnie de collègues féminines au Point Chaud, sur la Place Verte.

Zakaria, particulièrement imbibé par l’alcool, se trouve également sur les lieux avec plusieurs de ses amis. La victime se montre désagréable avec une femme d’âge respectable; ce que n’accepte pas Ali, qui se dresse «en héros» en intervenant. Une altercation éclate entre les deux hommes. Le jeune homme de 23 ans porte un unique coup de poing à Zakaria, qui tombe violemment au sol.

Dans un état critique

La victime est passée à deux doigts de la mort! «Il est tombé inconscient à la suite du coup de poing. Plusieurs personnes pensaient qu’il était même mort. Du sang sortait de ses oreilles», a expliqué le parquet. Zakaria a été placé aux soins intensifs durant trois jours. La victime garde encore des séquelles de son agression. «Aujourd’hui, il n’est plus en mesure de travailler et a dû arrêter le football. Il souffre de perte de mémoire, d’insomnie et de troubles de la concentration.» Les médecins n’excluent pas non plus la future manifestation de crises d’épilepsie. Une peine de 4 ans de prison ferme a été requise contre Ali, archiconnu du parquet avec plusieurs condamnations à la clé.

Trois ans avec arrestation immédiate

Me Sophie Somers, à la défense d’Ali, a plaidé pour sa part une peine de probation autonome. Ce lundi matin, le tribunal correctionnel a condamné Ali S., absent, à 3 ans de prison ferme. Vu la hauteur de la peine et l’absence du prévenu lors de son jugement, le ministère public a requis et obtenu son arrestation immédiate.