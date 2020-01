VIDÉOS | Le gardien remplaçant de Manchester United sort indemne d’un terrible crash

Le portier argentin Sergio Romero s’est fait une grosse frayeur au volant de sa Lamborghini ce lundi.

Doublure de David De Gea chez les Red Devils, Sergio Romero peut remercier sa bonne étoile. Alors qu’il circulait à proximité du camp d’entraînement de Manchester United au volant de sa Lamborghini, le gardien de 32 ans a perdu le contrôle de son bolide, qui s’est encastré sous la barrière de sécurité.

Par miracle, l’international argentin est sorti indemne de ce terrible accident, comme l’a confirmé le club après la diffusion de vidéos amateurs montrant le joueur aux côtés de la carcasse du véhicule. Selon les informations de Sky Sports, il aurait même participé à l’entraînement du jour en prévision du match des mancuniens contre Burnley, ce mercredi soir.

Le véhicule endommagé a ensuite été remorqué.

Manchester United goalkeeper Sergio Romero's car after it crashed near their training ground pic.twitter.com/5xW1hiU1Sz