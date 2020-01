Notre album des bébés 2019: voici les prénoms les plus donnés

IdeaBug, Inc. – stock.adobe.com

Vous avez été plusieurs milliers à nous envoyer les photos de vos nouveau-nés pour les faire figurer dans notre journal. Voici ce qu’on découvre en regardant les prénoms de vos bambins.

Plus de 2700 frimousses – 1302 filles et 1427 garçons – seront à découvrir dans l’album photo des bébés de 2019, que vous retrouverez dans le journal L’Avenir de ce mardi 21 janvier 2020.

Il y a des Arthur, des Jules, des Louise ou encore des Camille en pagaille. Mais aussi des prénoms moins courants, comme Wallace, April ou Aleyna. On compte pratiquement 1000 prénoms différents dans notre supplément.

Olivia, chez les filles, et Jules à égalité avec Louis, chez les garçons, sont les prénoms les plus donnés dans notre supplément. Des choix totalement en phase avec les dernières statistiques en Belgique, puisque ces prénoms figurent dans le Top 10 belge depuis plusieurs années.

Les patronymes les plus représentés sont Lambert (19), Antoine et Georges (9), Denis, Dubois, Gérard, Leclercq et Renard (8).

Le jour anniversaire le plus partagé est 27 mai (22), pour 10 enfants qui sont seuls à se réserver le leur.