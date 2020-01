Les urgences du CHU Tivoli sont fonctionnelles malgré la grève du personnel infirmier

Les affiliés de la CNE du personnel infirmier des urgences au CHU Tivoli mènent ce lundi leur mouvement de grève annoncé en fin de semaine dernière. L’hôpital a confirmé, de son côté, que le service est fonctionnel avec, notamment, des intérimaires.

Le personnel infirmier des urgences du CHU Tivoli affilié de la CNE est en grève pour 24 heures depuis lundi à 7 heures du matin. Les travailleurs entendent ainsi marquer leur perte de confiance envers la direction de l’institution. Selon le syndicat, majoritaire aux urgences du CHU Tivoli, le manque d’effectif et les conditions de travail aux urgences sont au centre du problème.

«Une vingtaine de travailleurs du personnel infirmier des urgences sont en grève depuis 7 heures du matin, ce qui représente globalement plus de la moitié du service», indique Julie Coumont (CNE). «Nous avons distribué au personnel des autres services et aux patients et visiteurs de l’hôpital des tracts expliquant le problème de manque d’effectif aux urgences du CHU. Une autre action de sensibilisation du personnel est programmée à la mi-journée devant l’hôpital. La grève durera jusqu’à mardi à 7 heures du matin, après quoi le personnel se réunira pour envisager la suite. Pour l’heure, le service des urgences fonctionne avec des intérimaires au niveau du personnel infirmier.»

La direction du CHU a confirmé la présence de personnel infirmier intérimaire lundi aux urgences du CHU. «Ce personnel intérimaire était de toute façon prévu avant l’annonce de la grève, dans le but de soulager la charge de travail aux urgences», ajoute Cynthia Colson, porte-parole du CHU Tivoli. «Il faut également préciser que le personnel non-gréviste est actif dans le service et que la grève ne touche que le secteur infirmier du service des urgences.»

La CNE avait déposé un préavis de grève en réaction à l’attitude de la direction du CHU Tivoli face aux revendications des travailleurs, notamment le personnel infirmier et les aides-soignants mais pas le staff médical. Selon le syndicat, le personnel s’estime en sous-effectif quasi quotidien depuis des mois dans le service où les conditions de travail se dégradent. Les différentes réunions entre syndicats et direction n’ont débouché sur aucune solution et le préavis de grève n’a jamais été levé par la CNE.

De son côté, la direction du CHU Tivoli a regretté, vendredi par communiqué, la volonté des travailleurs d’entamer un mouvement de grève, soulignant avoir présenté le 10 janvier au personnel infirmier du service des urgences «un plan d’actions complet visant à améliorer la prise en charge des patients et les conditions de travail». Ces propositions n’ont toujours pas rencontré les attentes des travailleurs.