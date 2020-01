Diana Ross en concert le 13 juillet à Bruxelles

La chanteuse américaine Diana Ross sera en concert le 13 juillet prochain au Palais 12 du Heysel à Bruxelles, annonce lundi le site greenhousetalent. Elle y fêtera son jubilé de diamant (75 ans).

Les tickets seront en vente à partir du 24 janvier à 10h00.

L’ancienne frontwoman des Supremes peut s’enorgueillir d’une carrière de plus de 50 ans et compte des dizaines de chansons à son actif dont certaines ont marqué la mémoire collective (Baby Love, Where did our love go, Ain’t no mountain high enough,…)

En 2017, Diana Ross a été récompensée pour l’ensemble de sa carrière lors des American Music Awards.