La sélection belge pour les Mondiaux de cyclocross est connue

Le nouveau champion de Belgique Laurens Sweeck, Wout van Aert, Eli Iserbyt, Toon Aerts, Tim Merlier, Michael Vanthourenhout et Quinten Hermans sont les sept coureurs belges retenus par le sélectionneur fédéral Sven Vanthourenhout pour les championnats du monde de cyclocross, qui se dérouleront les 1er et 2 février à Dübendorf, en Suisse, a-t-on appris lundi au siège de la fédération belge de cyclisme à Tubize.

Le suspense concernait surtout l’identité du 7e coureur, et c’est Quinten Hermans qui a été préféré à Gianni Vermeersch.

Chez les élites dames, la tenante du titre Sanne Cant, Ellen Van Loy et Laura Verdonschot défendront les couleurs belges dans les labourés suisses.

L’année dernière, les Belges avaient dû s’avouer vaincus face au Néerlandais Mathieu van der Poel à Bogense, au Danemark, où Wout van Aert et Toon Aerts étaient montés sur les 2e et 3e marches du podium. Eli Isberbyt y avait décroché l’argent pour sa dernière course en espoirs et Sanne Cant avait enlevé la seule médaille d’or belge chez les dames.

Les Belges dominent les Mondiaux de cyclocross messieurs, avec 72 médailles, dont 30 en or. Le dernier Belge à avoir porté le maillot arc-en-ciel est Wout van Aert, champion du monde en 2016, 2017 et 2018.