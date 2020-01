Open d’Australie: tous les résultats de la première journée du tournoi

Barty a fait parler son expérience et son large panel de coups pour dominer de la tête et des épaules les deux manches suivantes. AFP

La N.1 mondiale Ashleigh Barty s’est qualifiée pour le 2e tour de l’Open d’Australie, lundi à Melbourne. L’Australienne a pris la mesure de l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 120) sur le score de 5-7, 6-1, 6-1 après 1h36 de jeu.

«Ash» a fait peur au public de la Rod Laver Arena l’espace d’un set, remporté par Tsurenko 5-7. Mais l’Ukrainienne, en manque de rythme avec un seul petit match dans les jambes depuis début août, n’a pas tenu la cadence.

Barty a fait parler son expérience et son large panel de coups pour dominer de la tête et des épaules les deux manches suivantes. «C’est super de pouvoir revenir sur ce court», a dit Barty à l’issue de la rencontre. «Je devais rentrer physiquement dans mon match et mieux exécuter mes coups que dans la première manche», a-t-elle analysé.

Lauréate de Roland-Garros et du Masters la saison dernière, elle défiera la Slovène Polona Hercog (WTA 48) ou la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 44) au 2e tour.

Les résultats de la première journée chez les dames: Ashleigh Barty (Aus/N.1) bat Lesia Tsurenko (Ukr) 5-7, 6-1, 6-1 Lin Zhu (Chn) bat Viktorija Golubic (Sui) 4-6, 6-1, 7-6 (10/5) Julia Görges (All) bat Viktória Kuzmová (Svq) 6-1, 6-2 Petra Martic (Cro/N.13) bat Christina McHale (USA) 6-3, 6-0 Ekaterina Alexandrova (Rus/N.25) bat Jil Teichmann (Sui) 6-4, 4-6, 6-2 Barbora Krejcíková (Tch) bat Kaia Kanepi (Est) 7-6 (7/3), 2-6, 6-3 Paula Badosa (Esp) bat Johanna Larsson (Suè) 6-1, 6-0 Petra Kvitová (Tch/N.7) bat Katerina Siniaková (Tch) 6-1, 6-0 Naomi Osaka (Jap/N.3) bat Marie Bouzková (Tch) 6-2, 6-4 Saisai Zheng (Chn) bat Anna Kalinskaya (Rus) 6-3, 6-2 Cori Gauff (USA) bat Venus Williams (USA) 7-6 (7/5), 6-3 Sorana Cirstea (Rou) bat Barbora Strycova (Tch/N.32) 6-2, 7-6 (7/5) Shuai Zhang (Chn) bat Sloane Stephens (USA/N.24) 2-6, 7-5, 6-2 Caty McNally (USA) bat Samantha Stosur (Aus) 6-1, 6-4 Ann Li (USA) bat Lizette Cabrera (Aus) 7-6 (7/4), 7-6 (12/10) Sofia Kenin (USA/N.14) bat Martina Trevisan (Ita) 6-2, 6-4 Caroline Wozniacki (Dan) bat Kristie Ahn (USA) 6-1, 6-3 Tamara Zidansek (Sln) bat Na-Lae Han (CdS) 6-3, 6-3 Serena Williams (USA/N.8) bat Anastasia Potapova (Rus) 6-0, 6-3

Tsitsipas à toute vitesse

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) a surclassé l’Italien Salvatore Caruso (ATP 95) au premier tour de l’Open d’Australie, lundi à Melbourne. Le Grec, tête de série N.6, s’est imposé 6-0, 6-2, 6-3 en 1h43 de jeu. Lauréat du Masters de fin de saison en novembre et outsider à la victoire finale, l’Athénien de 21 ans affrontera au 2e tour l’Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 79) ou l’Américain Marcos Giron (ATP 107).

Quelques minutes auparavant sur la Melbourne Arena, Grigor Dimitrov (ATP 20/N.18) a remonté un set contre l’Argentin Juan Londero (ATP 52). Le Bulgare, demi-finaliste à Melbourne Park en 2017, s’est imposé 4-6, 6-2, 6-0, 6-4 après 2h30 de jeu. Le droitier de Haskovo défiera au 2e tour le vainqueur du duel prévu mardi entre l’Argentin Leonardo Mayer (ATP 88) et l’Américain Tommy Paul (ATP 90).

Les résultats de la première journée chez les hommes: Matteo Berrettini (ITA/N.8) bat Andrew Harris (AUS) 6-3, 6-1, 6-3 Ricardas Berankis (LTU) bat Roberto Carballés Baena (ESP) 6-4, 6-2, 6-2 Sam Querrey (USA) bat Borna Coric (CRO/N.25) 6-3, 6-4, 6-4 Guido Pella (ARG/N.22) bat John-Patrick Smith (AUS) 6-3, 7-5, 6-4 Grégoire Barrère (FRA) bat Mohamed Safwat (EGY) 6-7 (8/10), 7-6 (7/1), 6-4, 7-6 (7/5) Márton Fucsovics (HUN) bat Denis Shapovalov (CAN/N.13) 6-3, 6-7 (7/9), 6-1, 7-6 (7/3) Grigor Dimitrov (BUL/N.18) bat Juan Ignacio Londero (ARG) 4-6, 6-2, 6-0, 6-4 Roger Federer (SUI/N.3) bat Steve Johnson (USA) 6-3, 6-2, 6-2 Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6) bat Salvatore Caruso (ITA) 6-0, 6-2, 6-3 Philipp Kohlschreiber (GER) bat Marcos Giron (USA) 7-5, 6-1, 6-2 Daniel Evans (GBR/N.30) bat Mackenzie McDonald (USA) 3-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-3 Yoshihito Nishioka (JPN) bat Laslo Djere (SRB) 6-4, 3-6, 6-2, 7-6 (7/1) Novak Djokovic (SRB/N.2) bat Jan-Lennard Struff (GER) 7-6 (7/5), 6-2, 2-6, 6-1