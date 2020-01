Le débrief sportif du week-end: Avenatti, Vanaken et Haaland en héros, McGregor impressionne, exploit de Liège Basket

Hans Vanaken, Conor McGregor, Felipe Avenatti, Erling Haaland et Brieuc Lemaire ont impressionné ce week-end. Montage ÉdA – Photos : Belga, AFP, Photonews, Reporters.

Le Standard renoue avec le succès après une fin d’année 2019 noire, débuts tonitruants pour le prodige Erling Haaland avec Dortmund, Hans Vanaken assomme Anderlecht, retour gagnant et impressionnant de Conor McGregor, exploit pour Liège Basket,… Voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

Pro League: Avenatti en héros, la bourde de Penneteau, le doublé de Vanaken

Avenatti permet aux Rouches d’en finir avec les regrets

Rattrapé à 1-1 puis à 2-2, le Standard s’est imposé sur le fil à Malines grâce à Felipe Avenatti. Les Rouches ont tiré un trait sur une fin d’année 2019 noire.

Avec ce succès 2-3, les Liégeois battent un concurrent direct pour le Top 6.

+ À VOIR | VIDÉO | Malines-Standard 2-3 : De Camargo en bourreau, Avenatti en héros

Hans Vanaken douche les espoirs d’Anderlecht, débuts réussis pour Colassin

Pour la grande première d’Antoine Colassin, Anderlecht y a cru face au leader brugeois. Le Grand-Leezien de 18 ans avait ouvert le score mais Hans Vanaken, en double Soulier d’Or, a assommé les Mauves (1-2).

+ À LIRE | PHOTOS | Hans Vanaken offre le Topper aux Brugeois malgré un bon Anderlecht

La bourde de Penneteau coûte deux points à Charleroi

Le Sporting de Charleroi a partagé l’enjeu samedi soir sur la pelouse de l’AS Eupen (1-1). Si les Zèbres conservent leur brevet d’invincibilité, ils n’ont pas affiché le niveau qui était le leur avant la trêve et la bourde de Penneteau coûte deux points aux Carolos.

+ À VOIR | VIDÉO | La bourde de Penneteau, le caviar de Gholizadeh, Musona au bon endroit

Un point c'est tout. Voilà ce que ramène Charleroi de son déplacement à Eupen.



Deux buts inscrits en tout début de match, avec une belle boulette de Penneteau 🇧🇪 ? pic.twitter.com/BbgSk4udoV — VOOsport (@VOOsport) January 18, 2020

Gand vient à bout de Mouscron, bonne opération pour Waasland Dans les autres rencontres, Gand s’est imposé face à Mouscron grâce notamment à un doublé de Jonathan David (3-1). Les Buffalos s’isolent à la deuxième place du classement. En bas de tableau, Waasland a fait la bonne affaire du week-end en s’imposant à Ostende (0-1). Malgré sa supériorité numérique, le Cercle s’est incliné face à l’Antwerp (1-2). Saint-Trond a de son côté battu Courtrai 2-0 et retrouve le plaisir de la victoire. + À LIRE | La Gantoise prend le dessus sur Mouscron et passe devant Charleroi au classement

9e assist pour Thorgan Hazard, triplé pour le prodige Haaland, Origi se rapproche du titre, 3e but pour Trossard

Le prodige Haaland renverse tout sur son passage, 2 assists pour Thorgan Hazard

Mené 3-1 à la 58e minute par Augsbourg, le Borussia Dortmund a réussi une remontée folle pour s’imposer 3-5. Les Borussen ont notamment pu compter sur le prodige norvégien Erling Braut Haaland. Il est monté au jeu à la 56e minute, effectuant ainsi ses débuts officiels après son transfert de Salzbourg. Il a signé un triplé en l’espace de vingt minutes.

Thorgan Hazard a également marqué la rencontre de son empreinte en adressant deux passes décisives. Le Diable rouge compte déjà quatre buts et neuf assists en Bundesliga.

+ À VOIR | VIDÉO | Débuts tonitruants pour Erling Haaland avec Dortmund, 2 assists pour Thorgan Hazard

🤯 | Erling Haaland inscrit un triplé avec le @BVB pour son premier match ! 🔥🔥🔥#FCABVB 🇩🇪 pic.twitter.com/azY8BkgPXy — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 18, 2020

Assist inutile pour Dennis Praet

Si Axel Witsel et Thorgan Hazard pouvaient sourire ce week-end, ce n’est pas le cas de Dennis Praet, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne ou encore Romelu Lukaku…

Malgré un assist de Praet, Leicester s’est incliné face à Burnley. KDB et Man City ont eux été rejoints dans les derniers instants face à Crystal Palace.

En Serie A, Lukaku et l’Inter ont perdu deux points face à Lecce.

+ À VOIR | VIDÉO | Leicester surpris à Burnley malgré un assist de Praet

Liverpool se rapproche du titre

L’autre Diable rouge qui a passé un bon dimanche, c’est Divock Origi. Liverpool s’est imposé 2-0 face à son pire ennemi, Manchester United. Les Reds se rapprochent du titre, ils comptent 16 points d’avance sur Manchester City.

+ À VOIR | Liverpool et Origi domptent Manchester United et s’isolent encore un peu plus en tête

Trossard continue sa bonne saison

Leandro Trossard a lui obtenu un point avec Brighton contre Aston Villa. Le Diable rouge y a d’ailleurs contribué en inscrivant le 3e but de sa saison en Premier League d’un joli tir croisé du gauche.

+ À VOIR | Trossard buteur avec Brighton

GOOOAAAAALLLL !! 🇧🇪 ?



Leandro Trossard libère Brighton et marque son 3?e but de la saison#BHAAVL pic.twitter.com/QnEUwURILp — VOOsport (@VOOsport) January 18, 2020

Retour réussi et explosif pour Conor McGregor

Quarante secondes: voilà le temps qu’il a fallu à l’ancien retraité des arts martiaux mixtes, Conor McGregor, pour terrasser Donald Cerrone et retrouver toute sa superbe dans un combat UFC, quinze mois après sa défaite retentissante contre Khabib Nurmagomedov.

+ À VOIR | VIDÉO | Conor McGregor réussit un retour explosif : il s’impose après 40 secondes

Open d’Australie: 1er Grand Chelem pour Greet Minnen, Mertens confiante, Goffin en confiance

À 22 ans, Greet Minnen entrera ce lundi en lice à l’Open d’Australie pour la première fois de sa carrière. La Campinoise s’est extirpée avec brio des qualifications, au contraire de Kimmer Coppejans.

«J’ai un bon sentiment», a avoué Elise Mertens avant le début du tournoi. Elle fera son entrée en lice mardi contre la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 86), 25 ans, qu’elle n’a encore jamais rencontrée.

De son côté, David Goffin affrontera le Français Jérémy Chardy au premier tour. Le Belge est en confiance après son succès face à Nadal lors de l’ATP Cup.

+ À LIRE | Greet Minnen avant son premier Grand Chelem : « Je suis toujours sur un petit nuage »

Basket: exploit de Liège, le Spirou sur le fil, Louvain surprend Mons

Lors de la treizième journée d’EuroMillions League, le Spirou a joué à se faire peur face à Alost mais les Carolos se sont imposés 84-83.

Dans le même temps, Liège a réussi un exploit. Après douze défaites, les Liégeois ont battu Limbourg après prolongation (87-85) grâce aux 31 points du Serbe Milos Bojovic qui, privé de rencontres jusqu’à décembre en raison des soucis financiers du club, a été récemment autorisé à jouer parce qu’il a été engagé par… Limbourg, avant d’être prêté à Liège.

Surprenant cinquième, Louvain a battu Mons-Hainaut dans sa salle de 27 points (72-99) et entrevoit le Top 4.

Dimanche, Ostende a remporté le match au sommet face à Anvers (85-77) pendant que le Brussels continue à s’enfoncer avec sa défaite 72-76 face à Malines.

+ À LIRE | Enfin, un succès liégeois !

🎉 Vous avez voté pour le MVP de ce vendredi contre Hubo Limburg United et cette première victoire ! C'est Milos Bojovic qui termine premier d'une courte tête devant le deuxième Brieuc Lemaire et un peu plus loin James Potier. pic.twitter.com/8nrFgfzvCR — VOO Liège Basket (@LiegeBasket) January 19, 2020

Cyclisme: succès pour Iserbyt, le point sur le mercato

Eli Iserbyt a enlevé la 8e et avant-dernière manche de la Coupe du monde de cyclocross dimanche à Nommay, en France. Le Belge s’est imposé avec 8 secondes d’avance sur le leader de la Coupe du monde Toon Aerts, en l’absence du Néerlandais Mathieu van der Poel, en stage en Espagne.

+ À LIRE | Eli Iserbyt devance Toon Aerts à Nommay

Alors que le début de la nouvelle saison cycliste arrive à grands pas, on fait le point sur tout ce qui change en 2020.

Après une saison 2019 marquée par l’avènement de Remco Evenepoel et d’Egan Bernal, le quatrième monument de Philippe Gilbert ou encore le panache de Julian Alaphilippe, il est temps de démarrer une nouvelle saison cycliste.

+ À LIRE | Transferts marquants, calendrier, nouvelles équipes : tout ce qu’il faut savoir sur la saison 2020

Dakar: et de trois pour Carlos Sainz!

Vendredi, l’Espagnol Carlos Sainz a remporté son troisième Dakar en auto.

En moto, Ricky Brabec est devenu le premier Américain vainqueur.

+ À LIRE | PHOTOS & VIDÉOS | Carlos Sainz s’offre son troisième Dakar

Les Indoor Red Lions se maintiennent dans l’élite

Les Indoor Red Lions, l’équipe nationale messieurs de hockey en salle, ont remporté dimanche à Berlin leur dernier match de l’Euro, ce qui leur permet d’éviter la relégation en division B.

La Belgique (FIH-7) a en effet battu la Pologne (FIH-5) 7-4 dans son 2e match de classement pour les places 5 à 8, après avoir pris la mesure samedi dans l’Ukraine (10-7) dans le premier.

+ À LIRE | Euro Indoor : la Belgique bat la Pologne et se maintient parmi l’élite européenne

Jeux Olympiques de la jeunesse: médaille d’or pour Evy Poppe en slopestyle

Evy Poppe a apporté à la Belgique sa deuxième médaille d’or lors des Jeux Olympiques de la jeunesse d’hiver, samedi à Lausanne, en Suisse. La snowboardeuse de 15 ans a remporté le slopestyle au Leysin Park & Pipe.

+ À LIRE | Jeux Olympiques de la jeunesse : Médaille d’or pour Evy Poppe en slopestyle