Antoine Colassin, buteur pour sa première

Ce dimanche face au Club de Bruges, c'était la première titularisation du jeune Grand-Leezien Antoine Colassin avec son club d'Anderlecht.

On a vécu hier la belle entrée d'Erling Haaland avec ses nouvelles couleurs du Borussia Dortmund. Pour sa première en Bundesliga, le buteur norvégien a régalé en offrant un hat-trick à son nouveau club en à peine 20 minutes.

Toute proportion gardée, ce que vient de réaliser ce dimanche soir Antoine Colassin, 18 ans, a aussi de quoi impressionner. Titularisé pour la première fois avec Anderlecht, le joueur originaire de Grand-Leez a su saisir sa chance contre Bruges. En trois minutes de jeu, on dénombrait déjà trois occasions mauves (un tir, un poteau et une frappe cadrée), toutes signées Colassin. Mais après 20 minutes de jeu, le jeune talent namurois a décidé de passer à la vitesse supérieure en transformant cette fois ses essais en un but d'ouverture. On n'ose imaginer la joie des proches du joueur lorsque son nom est apparu sur l'écran affichant le score dans le stade bruxellois. Pour rappel, c'est ni plus ni moins face au leader incontesté de la Jupiler Pro League qu'Antoine Colassin a marqué son premier but en D1 belge. Histoire à suivre...