L’Inter Milan et Romelu Lukaku accrochés à Lecce

L’Inter Milan (2e, 47 pts) a été accroché dimanche à Lecce (1-1) dans le cadre de la 20e journée de Série A.

Les coéquipiers de Romelu Lukaku, titulaire, pourraient voir le leader de la Juventus prendre quatre unités d’avance en tête du classement si les Turinois s’imposent ce dimanche soir (20h45) à domicile face à Parme.

L’Inter Milan pensait avoir fait le plus dur à l’approche du dernier quart d’heure lorsque Bastoni, monté au jeu quelques minutes plus tôt, délivrait les Intéristes d’une tête puissante (72). C’était sans compter sur la réaction locale qui arrivait cinq minutes plus tard des pieds de Mancosu (77).

Dans le même temps, Cagliari (6e, 30 pts), avec Radja Nainggolan titulaire, a stoppé l’hémorragie après quatre défaites consécutives en championnat en obtenant le point du match nul sur la pelouse de Brescia (2-2). Les Sardes s’en sont remis à un doublé de Joao Pedro (21e, 68e sur penalty) tandis que Brescia a pu compter sur deux buts de Torregrossa (27e, 49e). L’équipe locale a dû évoluer à dix en fin de rencontre à la suite de l’exclusion directe de Mario Balotelli (82e) pour un pied levé trop haut. Le buteur italien de 29 ans était alors au jeu depuis seulement huit minutes..