La police hurlue a coordonné Wapipol@4

Vendredi soir, la police de Mouscron a coordonné une grosse opération avec trois zones de police voisines.

La zone de police de Mouscron pilotait vendredi soir une opération coordonnée Wapipol@4 en partenariat avec les trois zones voisines de Wallonie Picarde (ZP Tournaisis, ZP Val de l’Escaut et ZP Comines-Warneton) auxquelles se sont greffés les partenaires sociaux fédéraux (ONEM, Lois sociales, SPF Santé publique). Au total, une trentaine de fonctionnaires étaient mobilisés.

La première phase de l’opération visait les pratiques commerciales de nuit avec l’appui les partenaires sociaux. La seconde la sécurité routière par le biais de contrôles routiers sur les grands axes de l’entité.

Les contrôles des commerces par les partenaires sociaux ont mené à la saisie de tabac et à une dizaine de verbalisations, tant sur le plan des réglementations sur le travail que sur les pratiques commerciales.

Une personne recherchée a pu être arrêtée

Dans la foulée, le dispositif Wapipol@4 a opéré des contrôles routiers dans le quartier de la gare de Mouscron et sur le boulevard des Alliés.

Au total, plus de 90 usagers et 70 véhicules ont été contrôlés par les policiers. Une personne recherchée a pu être interpellée et ramenée en nos locaux. Deux conducteurs ont été contrôlés positifs à l’alcool. Au total, cinq procès-verbaux «roulage» et un procès-verbal judiciaire (faux billet) ont été rédigés.

L’opération s’est clôturée sans incident samedi matin vers 1h30.