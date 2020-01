Standing ovation pour le Montois Antoine Delie sur le plateau de The Voice France

Le jeune candidat belge de The Voice a fait l’unanimité auprès des coaches, mais aussi des internautes.

Antoine, 22 ans, vit à Baudour près de Saint-Ghislain. Il n’est pas un inconnu des téléspectateurs de The Voice Belgique sur la RTBF puisqu’il avait déjà tenté sa chance chez nous par deux fois auparavant, sous son vrai nom Antoine Decocq.

Mais ce samedi soir, il s’est essayé aux auditions à l’aveugle sur le plateau de The Voice France, qui inaugurait sa nouvelle saison avec un casting de coaches inédit.

Accompagné de son piano, Antoine est tout simplement exceptionnel sur scène. Avec sa voix angélique, il mixe rap et douceur pour une reprise envoûtante du titre de Stromae et Orelsan «La Pluie». En plus de donner des frissons au public, il en donne à Pascal Obispo qui se retourne après une note seulement. Mais le chanteur est rapidement suivi par Amel Bent et Lara Fabian. Marc Lavoine est le dernier à se retourner.

C’est donc sans surprise que les coaches se sont battus pour attirer ses faveurs. «Comment ça se fait qu’on ne te connaisse pas?», lui a demandé Pascal Obispo, avant d’enchaîner: «Tu es un super musicien, tu as une super voix, tu n’as fait aucune fausse note».

Lara Fabian ne tarit pas d’éloges non plus sur le talent qu’ils viennent de découvrir. «J’ai passé un moment à t’admirer et j’aurais voulu que ça ne s’arrête pas. J’aurais aimé être au concert du merveilleux Antoine. Tu as atteint des sommets de perfection! Évidemment, je te veux tout de suite».

Face à tant de belles paroles de Lara, Amel cherche elle aussi à convaincre. «Je pense que tu es The Voice. Il y a une mélancolie chez toi qui me touche beaucoup».

Marc Lavoine n’est pas en reste: «Vous faites pile ce que j’aime. Vous n’avez pas dénaturé cette chanson que j’adore et vous le faites très bien. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur, la plus belle vie artistique possible». Sur ces mots qui semblent avoir particulièrement touché Antoine, ce dernier a choisi de rejoindre l’équipe de Marc Lavoine.

Sur Twitter, les téléspectateurs n’ont pas manqué non plus de marquer leur enthousiasme pour la prestation du jeune chanteur.

#TheVoice2020 Antoine délie => j'ai cru voir Christophe Willem lors de ses auditions — fabrice levitre (@carpediem76170) January 18, 2020

Je sens qu'Antoine Délie ça va être un voyage hors norme... #TheVoice2020 et puis un fan de chaussettes ça peut être qu'un type bien. — lula89100 (@Lula_Pauline) January 18, 2020

La technique et la douceur d'Antoine Delie... ????

Il a réveillé de vieilles émotions en moi là...#TheVoice2020 — Tata_Beyonss?? (@fanykishaolivia) January 18, 2020

Chapeau à Antoine Délie qui revisite Orelsan avec beaucoup de talent ! #TheVoice2020 — Anthony DEZAN (@DEZANAnthony) January 18, 2020

Et Antoine de leur répondre par une vidéo publiée dans la nuit: «Merci beaucoup pour tous vos messages, je vais essayer d’y répondre mais ça risque de prendre du temps, vu le nombre que j’ai reçu…».

Après avoir suivi des études d’instituteur primaire, Antoine s’envole en Bolivie pour intégrer une nouvelle école. Une étape importante de sa vie puisque c’est à partir de ce moment-là qu’il a assumé sa vraie personnalité haute en couleur et qu’il s’est consacré à la musique. À travers ses chansons, Antoine exprime pleinement son art et sa sensibilité. Maintenant qu’il a trouvé sa voie, il espère être celui qui remportera The Voice.