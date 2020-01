Conor McGregor réussit un retour explosif: il s’impose après 40 secondes

Retour réussi pour l’Irlandais.

Quarante secondes: voilà le temps qu’il fallu à l’ancien retraité des arts martiaux mixtes, Conor McGregor, pour terrasser Donald Cerrone et retrouver toute sa superbe dans un combat UFC, quinze mois après sa défaite retentissante contre Khabib Nurmagomedov.

Cette fois, il n’y a pas eu de bagarre générale dans et autour de l’octogone après la démonstration de l’Irlandais face à l’Américain, mais beaucoup de respect de la part du vainqueur envers le battu et une joie hurlée qui a symbolisé toute la rage mise par McGregor pour réussir son pari, lui que beaucoup pensaient fini.

«Je me sens tellement bien, je suis indemne. J’ai travaillé dur pour revenir de là où j’étais», a déclaré McGregor après cette 22e victoire en 26 combats, la première chez les welters pour celui qui fut champion UFC chez les plumes et les légers.

Cerrone battu à plate couture

«Il m’a complètement détruit», a convenu Donald Cerrone, très marqué au visage, qui disputait à 36 ans son 50e combat (36 victoires, 14 défaites).

Juste auparavant, McGregor s’était précipité au sol pour consoler et embrasser au front cet adversaire qu’il avait dit «respecter énormément» jeudi en conférence de presse d’avant-combat.

En reconquête de son auditoire, il était apparu serein et humble, aux antipodes du bad boy qui a longtemps fait sa mauvaise réputation d’homme, mais a placé très haut le combattant dans le cœur des fans de la discipline, avant son déclin.

Trois ans d’échecs

Car les trois dernières années ont été celles d’échecs et de frasques successifs, entre la défaite en boxe anglaise face à l’intouchable Floyd Mayweather et celle subie en octogone face à Nurmagomedov, dont il avait insulté la femme et raillé la foi musulmane.

Il a dû aussi rendre des comptes à la justice américaine après deux agressions et il reste visé par deux enquêtes pour agression sexuelle en Irlande, selon le New York Times.

Le nouveau McGregor, grâce à cette victoire qui rappelle ses plus belles heures, a en tout cas réussi la première phase de son opération rédemption.

«Je grave une fois de plus mon nom dans l’Histoire, pour le peuple irlandais et pour ma maman là-bas», a-t-il enfin lancé dans un élan euphorique en zone mixte.