Canada: la côte Est peine à se relever d'un violent blizzard

(Belga) L'armée a été appelée à la rescousse samedi pour aider Saint-Jean de Terre Neuve (côte Est), à se relever d'un violent blizzard qui a enseveli la capitale de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador sous une couche de neige record.

Il est tombé 76,2 centimètres de neige depuis vendredi matin sur l'aéroport de Saint-Jean et des accumulations similaires ont recouvert la ville où les automobiles et certaines maisons disparaissaient sous des congères provoquées par des vents dépassant les 100 km/h. Le Premier ministre de la province, Dwight Ball, a indiqué samedi avoir demandé l'assistance du gouvernement fédéral, "incluant une mobilisation des forces armées", pour aider notamment au déblaiement des énormes quantités de neige et à dégager les routes. Ottawa a rapidement annoncé son accord à la demande d'aide. Le ministre des ressources naturelles Seamus O'Regan, un élu de la province, a précisé au cours d'un point de presse que la priorité serait de dégager les accès aux hôpitaux pour permettre aux patients en traitement de s'y rendre. L'avertissement de blizzard avait été levé dans la matinée de samedi par les services météorologiques canadiens, mais le maire de la ville Danny Breen a maintenu, jusqu'à au moins dimanche, l'état d'urgence qui avait été décrété vendredi. "Tous les magasins doivent demeurer fermés (...) et tous les véhicules sont interdits dans les rues de la ville, sauf les véhicules d'urgence: police, pompiers et ambulances", a tweeté la municipalité. Les images des télévisions montraient des accumulations impressionnantes de neige, dont certaines bloquaient l'entrée de maisons. Il ne fait pas de doute que cette tempête "figurera dans les livres d'histoire", a déclaré à la chaîne CBC le Premier ministre Dwight Ball, ajoutant que personne ne se souvenait d'une tempête de cette ampleur. Une personne a été portée disparue dans la tempête, selon CBC. "L'aide est en route (...) nous nous en sortirons ensemble" a tweeté le Premier ministre canadien Justin Trudeau. (Belga)